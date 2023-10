Palmeiras x Atlético Nacional: onde assistir e escalações

A partida terá transmissão da Bandsports, do SporTV 3, do Canal Goat, do Nosso Palestra e da Pluto TV a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega às semifinais com 100% de aproveitamento e de olho no bicampeonato. Depois dos nove pontos da fase de grupos, as meninas alviverdes eliminaram o Olimpia (PAR) com goleada impiedosa por 6 a 0 nas quartas de final. O Atlético Nacional, por sua vez, eliminou a Universidad de Chile (CHI) na fase anterior com vitória por 2 a 1 e agora busca a final inédita.