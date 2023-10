No Jaconi, Sport arranca empate dramático do Juventude

Nesta segunda-feira (16), Juventude e Sport fecharam a 32ª rodada da Série B do Brasileirão com um empate emocionante. No Alfredo Jaconi, as duas equipes ficaram no 2 a 2, com o placar definido apenas nos minutos finais. Assim, ambas continuam dentro do G-4, com os pernambucanos em segundo lugar (56 pontos), dois postos acima dos gaúchos (55).

O jogo foi equilibrado desde o começo e o gramado, pesado por causa da chuva, prejudicava o toque de bola em vários setores. Assim, o jogo aéreo acabou sendo uma arma do Juventude, que abriu o placar aos 15 minutos, numa cabeçada de Danilo Boza. O Sport, então, saiu mais para o jogo e quase empatou num chute de Vágner Love, bem defendido por Thiago Couto.

Mas o empate sairia antes do intervalo, com Alan Ruiz, que acertou o ângulo do goleiro e marcou para o Sport. O time visitante, logo na sequência, teve um pênalti a seu favor, marcado sobre Jorginho. Vágner Love bateu, mas Thiago Couto defendeu. Após um fim de primeiro tempo já eletrizante, o Ju voltou melhor após o intervalo. Aos 16, Nenê levantou na área e Gabriel Taliari cabeceou para desempatar.

O Sport buscou o resultado nos minutos finais, mas esbarrava em Thiago Couto e na falta de pontaria de seu ataque. Até Diego Souza, que entrou no intervalo, arriscou, mas sem sucesso. Com o resultado positivo, o Juventude estava ultrapassando o Sport e ficando com a vice-liderança. Até que, aos 48 minutos, Fabio Matheus tocou e Edinho bateu cruzado para fazer o gol do dramático empate rubro-negro.

