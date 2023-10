Di Plácido elogia trabalho de Lúcio Flávio e Carli no Botafogo

Após momentos delicados com Bruno Lage, o Botafogo vive paz. E isso se deve muito ao trabalho de Lúcio Flávio e Joel Carli, ex-jogadores do Glorioso, que atualmente ocupam os cargos de treinador e auxiliar, respectivamente. Em entrevista à “Botafogo TV”, o lateral Di Plácico elogiou a dupla.

“É importante que eles (Lúcio Flávio e Carli) tenham o tempo necessário para preparar a equipe. Por sorte, conhecem todos os jogadores e isso é bom. A equipe é a mesma e estamos todos unidos. Mais do que nunca a família está unida e Lúcio é muito bom. Nos preparamos muito bem nessa Data Fifa”, disse o argentino.

Vindo de uma cultura onde a torcida se faz presente, Di Plácido elogiou a festa que vê no Nilton Santos. Para o jogador, o ano de 2023 é um sonho.

“Quando cheguei aqui vi a torcida e me apaixonei. Em cada jogo tem uma presença incrível. Sabia que haviam torcedores apaixonados no Brasil, hoje estou desfrutando muito disso. Cada vez que entro no campo não posso deixar de olhar para as arquibancadas e olhar para as pessoas que cantam. Isso me deixa muito feliz. Estou vivendo um sonho que vou recordar para toda a vida”, afirmou.

Por fim, Di Plácido elogiou o elenco, que tem dois convocados para a Seleção Brasileira. Outro nome, contudo, também merece chance, segundo ele.