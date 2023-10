Técnico faz mudanças no meio-campo santista para pegar o Braga

O técnico Marcelo Fernandes precisará fazer mudanças em seu meio-campo para o jogo de quinta-feira (19), contra o Bragantino. Sem Camacho e Rincón, suspensos, o comandante do Peixe analisa qual será a melhor configuração do setor de criação e já parece ter um modelo ideal na cabeça para este jogo.

De acordo com o que treinou neste domingo e segunda-feira, Marcelo deve escalar o meio com Jean Lucas, Dodi e Lucas Lima. Este último, aliás, volta ao time depois de cumprir suspensão na rodada passada. Camacho e Rincón viram o terceiro amarelo contra o Palmeiras e, por isso, estão fora. O venezuelano até saiu mais cedo no empate de sua seleção contra o Brasil, na última quinta, mas não tem lesão.

No ataque, é possível que Marcelo também precise de uma mudança. Com Soteldo voltando às pressas da Venezuela, que joga contra o Chile, na véspera, o técnico deverá colocar um novo nome mais além do meio-campo: é o atacante Maxi Silvera. O uruguaio poderá entrar no setor ofensivo e o camisa 10 só entraria no segundo tempo.

Já na defesa, o Santos conta ainda com a volta de Dodô, outro que estava suspenso no clássico. A bola rola para o jogo diante do Bragantino às 20h desta quinta, na Vila Belmiro.

