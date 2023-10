Carlinhos Maracanã, ex-São Paulo e ícone do Paysandu, morre aos 66 anos

Morreu nesta segunda-feira (16), o ex-jogador Carlinhos Maracanã, aos 66 anos, na cidade de Benevides, a 35 km de Belém, capital do Pará. Ele lutava nos últimos anos contra um câncer na região digestiva.

Após fazer grande sucesso no Paysandu e ser emprestado ao América-RJ, chamou atenção do São Paulo e atuou nos anos 80 ao lado de nomes como Valdir Peres, Dário Pereira, Nelsinho, Mário Sérgio, Zé Sérgio, Careca e Serginho Chulapa, além do técnico José Poy.

No Tricolor do Morumbi, Carlinhos Maracanã faturou o vice do Paulistão de 1982, ano de sua chegada ao clube. Mas, sem ganhar tantas oportunidades em um time repleto de grandes jogadores, deixou o clube em 1983 após 21 partidas e um gol anotado para defender o Taquatinga, do interior Paulista.

Natural do município de Maracanã, interior do Pará, Carlinhos despontou para o futebol em 1976, no Paysandu. Em sies temporadas, conquistou três títulos estaduais, chegando a jogar ao de Chico Spina e Dadá Maravilha. No início da década de 1980, chamou atenção de clubes do eixo Rio-São Paulo.