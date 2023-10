Scaloni faz mistério sobre titularidade de Messi na Argentina

O técnico Lionel Scaloni não abriu o jogo sobre Messi começar ou não jogando pela Argentina, nesta terça-feira (17), contra o Peru, pelas Eliminatórias. O camisa 10, que vem atuando pouco devido a dores musculares, começou no banco na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai. Mas, agora, a expectativa fica por conta de um possível retorno à titularidade do craque para o duelo, que acontece em Lima, pelas Eliminatórias.

Questionado sobre a possível participação de Messi em Peru x Argentina, Scaloni foi evasivo. O jogador vem desfalcando o Inter Miami, nos Estados Unidos, pois sofre com problemas musculares. As dores e o desgaste físico impediram a sequência do ídolo argentino na equipe norte-americana, mas agora os argentinos esperam que ele possa, ao menos, defender a seleção sem limitações.

“Vamos definir amanhã (terça-feira). Messi está bem, vem somando minutos de treino. E, se estiver bem, vai jogar. A ideia é atuarmos com dois atacantes. Gostaríamos que ele jogasse sempre, mas quando ele não está, é preciso suprir a ausência. E o time já mostrou que consegue jogar bem, mesmo nessas condições”, disse Scaloni.

Líder e com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a Argentina entra em campo às 23h (de Brasília), em Lima.

