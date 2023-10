França x Escócia: escalações e onde assistir

Classificadas para a Eurocopa 2024, a seleção francesa disputa um amistoso internacional nesta terça-feira (17) contra a Escócia, às 16h, no Stade Pierre-Mauroy, na cidade de Lille, na França. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada.

Os franceses garantiram a classificação para a Euro na rodada passada das Eliminatórias, quando conquistou a quinta vitória em cinco rodadas ao bater a Holanda por 2 a 1, em grande partida do capitão Kylian Mbappé. Dessa maneira, a equipe se despede desta Data Fifa na partida amistosa contra os escoceses.

Para a partida diante de seus torcedores, a seleção da França não terá desfalques e poderá entrar em campo com força máxima.

Ao mesmo tempo, a Escócia também está classificada para a Eurocopa depois de uma boa campanhas nas Eliminatórias. Em seis partidas disputadas, os escoceses venceram cinco e sofreram apenas uma derrota. Dessa maneira, a seleção aparece como vice-líder do Grupo A, com os mesmos 15 pontos da Espanha, primeira colocada.

No entanto, a Escócia sofreu uma grande perda em seu último compromisso. Destaque da equipe, o lateral-esquerdo do Liverpool, Andy Robertson, sofreu uma lesão no ombro e precisou ser substituída na derrota por 2 a 0 para a Espanha. Dessa maneira, o técnico Steve Clarke não conta com seu principal jogador.

França x Escócia

Amistoso internacional

Data e horário: terça-feira, 17/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)

França: Samba; Gusto, Pavard, Todibo, T. Hernández; Fofana, Camavinga; Dembélé, Griezmann, Coman; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Escócia: Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Porteous, Hickey; McGinn, McTominay, Gilmour, S. Armstrong; Adams. Técnico: Steve Clarke.

Onde assistir: SporTV

