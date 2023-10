Sem Nino, Fluminense mostra vulnerabilidade defensiva

Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treino da Seleção Brasileira do último sábado (14). Portanto, está fora dos próximos compromissos do Fluminense na temporada. Assim, Fernando Diniz precisará promover alterações na defesa tricolor.

Situação de Nino

O zagueiro é capitão e um dos destaques do Fluminense nesta temporada. Portanto, será um desfalque de peso nas próximas partidas. A expectativa é que Fernando Diniz consiga construir uma defesa sólida apesar da ausência do defensor. No entanto, não será uma tarefa nada fácil.

Nos últimos seis jogos do Fluminense sem Nino em campo, os jogadores tricolores sofreram oito gols. Assim, Fernando Diniz terá trabalho em montar um sistema defensivo seguro nas próximas partidas.

Últimos jogos do Fluminense sem Nino

Cuiabá 3 x 0 Flu

Flu 1 x 0 Fortaleza

Athletico-PR 2 x 2 Flu

Flu2 x 1 Palmeiras

São Paulo 1 x 0 Flu

The Strongest 1 x 0 Flu

Desfalque no Fluminense

Nino é bem avaliado por Fernando Diniz. Afinal, acabou de ser convocado para disputar dois jogos da Seleção Brasileira. No entanto, precisou abandonar os treinamentos por conta da lesão. Assim, Adryelson precisou ser chamado para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

O zagueiro chegou ao Fluminense em fevereiro de 2019 e é um dos jogadores mais antigos do elenco tricolor. Com 26 anos, Nino mostra personalidade de sobra dentro de campo e ainda tem contrato no clube até dezembro de 2024.

Sem Nino, Marlon e David Braz competem pela vaga na defesa tricolor. O Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (29), às 21h30, diante do Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe tricolor está na sétima colocação do campeonato, com 41 pontos conquistados.

O Fluminense vem trabalhando para contar com Nino na final da Libertadores. O zagueiro ainda não tem uma previsão certa de retorno aos gramados, mas não deve demorar muito para voltar. A decisão está marcada para acontecer no dia 4/11, diante do Boca Juniors, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.