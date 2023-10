Rafinha confirma renovação com São Paulo, que abre planejamento para 2024

O São Paulo está cada vez mais próximo de acertar a renovação do lateral-direito Rafinha. O jogador tem contrato com o Tricolor Paulista apenas até o final do ano, mas deve estender por pelo menos mais uma temporada. Detalhes separam o fechamento do negócio e a confirmação da permanência do capitão. Contudo, o atleta já afirmou que vai assinar o novo contrato em breve.

Em participação ao programa ‘The Noite’, do SBT, Rafinha disse que assinaria o novo contrato depois da gravação do programa. O São Paulo ainda não anunciou oficialmente o novo vínculo, mas deve acontecer nos próximos dias.

Por ser um dos principais líderes do elenco estar no clube de seu coração, ele entende que vai encerrar uma carreira vitoriosa com chave de ouro. O jogador ainda não se decidiu se vai jogar apenas até a metade ou toda a próxima temporada. Contudo, a ideia do São Paulo é dar respaldo ao lateral para decidir encerrar sua carreira quando achar melhor.

Rafinha faz parte do planejamento do São Paulo em 2024

Campeão da Copa do Brasil e já classificado para a Libertadores de 2024, o Tricolor tem algumas prioridades internas. Assim, o clube deve usar a reta final do Campeonato Brasileiro para definir a maior parte da base que vai disputar o ano que vem. Rafinha é só o início do planejamento.

A prioridade um da diretoria é assegurar a permanência de Lucas para 2024. O camisa 7, fundamental na conquista da Copa do Brasil, tem contrato até o fim da temporada e ainda não definiu qual o destino futuro. Além disso, Caio Paulista deve ser comprado em definitivo do Fluminense. Por fim, o Tricolor deve ir ao mercado atrás de peças pontuais. Erick, do Ceará, já tem um pré-contrato com o Soberano e chega no início do ano que vem.

