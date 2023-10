Corinthians tem sua pior pontuação na história do Brasileiro, após 26 rodadas

A temporada do Corinthians vem sendo uma das mais complicadas da história do clube. Eliminado de todas as competições de 2023 (Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana), o Timão também não faz grande campanha no Brasileirão. Aliás, após 26 rodadas da atual edição, o Alvinegro já possui sua pior campanha na história do torneio de pontos corridos.

Até o momento, foram apenas 31 pontos conquistados pelo Alvinegro e a 14° posição na tabela, quatro a menos que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Antes, a menor pontuação da equipe, após 26 rodadas disputadas, aconteceu em 2007, quando somou 33 pontos. Contudo, aquela edição marcou o primeiro e único rebaixamento do Corinthians em sua história.

Se somarmos as 26 rodadas em outras edições, é possível notar que não é normal o Alvinegro ter um desempenho tão ruim. Em contraste ao atual cenário, o Corinthians fez 55 pontos em 2017, ano que foi campeão do Brasileirão pela última vez. Em 2005 e 2015, outros anos que o Timão levantou a taça, a campanha também foi acima dos 50, com 50 e 54 respectivamente.

Com a meta de melhorar o desempenho, o técnico Mano Menezes entra na reta final na preparação em meio à Data-Fifa. Tanto a diretoria quanto os jogadores sabem que o perigo de um novo rebaixamento é real. Assim, o treinador vem aproveitando o período sem jogos para fazer o maior número de sessões de treinamento possíveis.

Próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão

Mano fará mais dois treinos nesta terça e quarta-feira para fazer os últimos ajustes no Corinthians que visita o Fluminense na quinta-feira (19). O jogo acontece no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

