Convocados serão reavaliados no Palmeiras e podem enfrentar o Atlético

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (19), às 19h, no Allianz Parque, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Abel Ferreira vive a expectativa de contar com o retorno dos jogadores que foram convocados nesta Data-Fifa.

A previsão é que Richard Ríos (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Raphael Veiga (Brasil) e Piquerez (Uruguai) retornem ao Brasil na madrugada de terça para quarta-feira (18). A rodada das Eliminatórias acontece noite desta terça-feira (17). Assim, os atletas devem ter ao menos um dia para se recuperar do desgaste da viagem e estarem à disposição para o embate.

Existe uma expectativa que Raphael Veiga e Richard Ríos estejam na lista de relacionados contra o Galo, já que não são titulares em suas seleções. Por outro lado, Gustavo Gómez e Piquerez, figuras recorrentes nas equipes principais de Paraguai e Uruguai, devem apresentar maior desgaste e, por assim, acabem poupados do embate.

Dessa vez, o Palmeiras deve ter menos desfalques em um pós-Data Fifa. Isso porque, no primeiro semestre, o time enfrentou o Bahia com quatro desfalques. Weverton, Rony, Raphael Veiga e Piquerez ficaram de fora. Agora, a expectativa que Abel Ferreira tenha apenas dois jogadores fora do duelo contra o Atlético-MG.

Palmeiras tenta voltar a vencer na temporada

O Verdão entra em campo também para encerrar um incomodo jejum. Afinal, O Palmeiras não sabe o que é vencer há um mês. Neste período acabou eliminado para o Boca Juniors, na Libertadores e viu o líder do Brasileiro, Botafogo, disparar na tabela da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.