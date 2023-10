Morre ex de Balotelli e Sterling

A modelo Tabby Brown, ex-coelhinha da Playboy, morreu aos 38 anos. Não há informações sobre a causa da morte. Tabby ficou conhecida por ter tido relacionamento com o astro italiano Mário Balotelli e o atacante inglês Sterling. Na ocasião, ela falou sobre o relacionamento e até sobre traições.

“Eu realmente me apaixonei por Mario. Ele me disse que se estabelecer e constituir uma família. Então eu descobri que ele teria um filho com a ex, havia histórias constantes sobre ele festejando com outras mulheres e todas as mensagens de ‘ela é apenas uma amiga'”, disse na época.

Brown também teve encontros com Sterling, segundo a mídia inglesa. Ela chegou em um hotel em Manchester levada por um amigo do jogador em uma limusine escura.

Após o anúncio da morte, as redes sociais da modelo foram tomadas por fãs que prestaram homenagens.

