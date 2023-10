Denílson sobre Ancelotti: ‘Mais uma vergonha para o futebol brasileiro’

O ex-jogador e atual comentarista da TV Bandeirantes, Denílson, criticou bastante a postura do técnico Carlo Ancelotti. Durante seus comentários no programa “Jogo Aberto”, Denílson lamentou a entrevista dada pelo treinador, no entanto, ressaltou que a situação é vergonhosa para o futebol brasileiro.

“É mais uma página de uma história mal contada. Desde o surgimento do nome do Ancelotti, vários jogadores que trabalharam com ele elogiaram, mas ninguém confirmou nada. Quando você vê a declaração do Carlo Ancelotti, mais uma, sobre rumores, é mais uma vergonha para o futebol brasileiro”, salientou.

O técnico Carlo Ancelotti tratou a possível negociação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para treinar a Seleção Brasileira como “rumor”. A declaração ocorreu em entrevista à rádio “Anch’io Sport’.

Aliás, Denílson fez questão de salientar que a Seleção Brasileira é a maior do mundo e não pode passar por esse tipo de situação.

“Se tratando de uma seleção com cinco títulos, uma história bonita e revelando jogadores, a gente tem que ficar virando refém se ele vem ou não. Nada contra o Ancelotti, é um grandíssimo treinador, dispensa qualquer comentário, mas para a Seleção Brasileira é vergonhoso esse tipo de situação”, acrescentou.

Vale ressaltar que o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já confirmou que Ancelotti será confirmado após o fim da temporada europeia em 2024. Até lá, aliás, Fernando Diniz será o nome para comandar a seleção. No entanto, o treinador não ficará somente a cargo da CBF e vem dividindo as funções também como técnico do Fluminense.

