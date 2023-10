Grêmio deve ter três zagueiros em jogo contra o Athletico-PR

O Grêmio deve ter mudanças até mesmo no esquema para o jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (18), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o técnico Renato Gaúcho tem problemas para mandar a equipe a campo, especialmente no setor de meio. Um deles, por sinal, é Felipe Carballo, que chegou a pedir dispensa do Uruguai por conta de dores no púbis. Ele segue tratamento e, portanto, não terá condições de jogo.

Por outro lado, Villasanti também é mais um que pode desfalcar o Tricolor gaúcho, mas não por lesão. O volante vai estar à disposição do Paraguai na partida contra a Bolívia, nesta terça (17), às 18h30, de Brasília, no Defensores del Chaco. Por isso, não conseguirá vir a tempo ao Brasil de olho na 27ª rodada da Série A. Assim, a comissão perde duas peças titulares deste ano.

Aliás, até por conta disso, é possível que Portaluppi altere o esquema e escale o Grêmio com três zagueiros, subindo os laterais para a função de ala. Como Ronald está no Pan-Americano com o Brasil, Nathan tende a entrar no time e formar a dupla com Pepê no círculo central, ao lado de Reinaldo e João Pedro. Na frente, Cristaldo, Luisito Suárez e Ferreirinha vão compor o trio – Everton Galdino corre por fora por uma das vagas.

A provável escalação tem Gabriel Grando; Bruno Alves, Geromel e Kannemann; João Pedro, Nathan, Pepê e Reinaldo; Cristaldo, Suárez e Ferreirinha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.