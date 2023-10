O Corinthians vem encontrando dificuldades para planejar a próxima temporada. Muito por conta do mal desempenho em 2023. O técnico Mano Menezes demonstrou preocupação com o momento do Timão vivido no Brasileirão e vetou qualquer rumor de chegadas e saídas dentro do clube, até o Alvinegro conseguir evitar um possível rebaixamento.

O Timão está na 14ª colocação, com 31 pontos, apenas quatro pontos a mais do que o Vasco, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento na classificação. Esta é a pior campanha da história do Corinthians no Brasileirão, desde que o torneio virou por pontos corridos. Por isso, o treinador quer blindar o elenco, para que o foco total seja na luta contra o descenso.

Aliás, o treinador também ligou o alerta com as notícias vazadas em relação à reformulação do elenco. Mano Menezes teme que alguns jogadores possam ficar desmotivados por uma possível saída ou rumor que aparece nas redes sociais. Assim, o técnico tenta blindar cada vez mais os seus atletas neste momento.

Além disso, o Corinthians vai passar por uma eleição presidencial em novembro. André Negão e Augusto Melo são os candidatos ao pleito no Parque São Jorge. Qualquer chegada e saída do Timão, só deve acontecer quando um deles for eleito o novo mandatário do clube.

Enquanto isso, o Corinthians se prepara para seu próximo compromisso. O Timão encara o Fluminense, na quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

