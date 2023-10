Uruguai x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Uruguai e Brasil, um dos grandes clássicos do futebol Mundial, tem nova edição nesta terça-feira (17/10). O jogo será pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa-2026 e começa às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideu. O Brasil tem sete pontos, em segundo lugar, atrás da Argentina (nove pontos). Já o Uruguai tem quatro pontos, em quarto lugar e tenta acabar com um jejum: não vence o Brasil há duas décadas. Para acompanhar este jogo de muita história, a Voz do Esporte preparou uma cobertura completa, com pré-jogo que começa às 19h30 e terá o comando de Christian Rafael, que também narra a partida.