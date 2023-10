Capello, sobre Ronaldo: ‘Festeiro, engordava e só pensava em mulher’

Ronaldo deu muita dor de cabeça a Fábio Capello, responsável por tirá-lo do Real Madrid. Afinal, o ex-treinador não guarda nenhuma lembrança boa do Fenômeno. Pelo contrário. O italiano não quer vê-lo nem pintado de ouro. Em palestra em uma universidade de Milão, Capello foi, então, à forra com o atual dono da SAF do Cruzeiro.

“Em fevereiro de 2007, resolvi despedir Ronaldo. Ele era festeiro, só pensava em mulher e envolvia todo o grupo nas celebrações. Falei para ele perder peso, mas só engordava. Na Copa do Mundo de 2002, pesava 82kg. No último ano do Real Madrid, 94kg”, lembra Capello.

Fora dos planos do Real Madrid, Ronaldo estava na mira do Milan. Antes de contratá-lo, porém, e bancar a aposta, o então dono do clube italiano, Silvio Berlusconi, ligou para Capello para saber o histórico do astro brasileiro. O feedback foi o pior possível.

“Desaconselhei a compra. Ele só pensava em mulher”, reforçou.

O ex-treinador também teve atritos com outros nomes do elenco merengue, como o compatriota Antonio Cassano, a quem condenava por pedir batatas fritas antes das partidas. A atmosfera do vestiário, segundo Capello, era a pior possível.

“Cheirava a álcool”, resumiu.

Capello comandou o time da capital espanhola em duas ocasiões. De 1996 a 1997, quando ganhou um Campeonato Espanhol, e de 2006 a 2007. Com Ronaldo, na segunda passagem, o treinador conquistou outra liga nacional pelo Real Madrid.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.