Responsável por atentado que suspendeu Bélgica x Suécia é morto

O homem que matou dois torcedores suecos na segunda-feira (16), antes do duelo entre Bélgica e Suécia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, foi morto pela polícia nesta terça-feira (17), de acordo com as autoridades. Abdesalem Al Guilani, de 45 anos, chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. Ele estava em um café, em Bruxelas, quando a polícia o capturou.

A ministra belga do Interior, Annelies Verlinden, confirmou a morte do homem à mídia local, assim como o Ministério Público. A Bélgica aumentou o alerta de terrorismo após o ataque. O homem baleou dois suecos a seis quilômetros do estádio Rei Balduíno, na capital belga. Um taxista que estava próximo ao local dos disparos também se feriu, mas está fora de perigo, segundo o governo belga.

Abdesalem Al Guilani chegou a publicar um vídeo nas redes sociais alegando ser o agressor e pertencer ao Estado Islâmico.

Segundo o jornal “Het Laatste Nieuws”, é provável que os mortos fossem torcedores de futebol, já que o atentado aconteceu nos arredores do estádio.

A partida entre Bélgica e Suécia foi suspensa após o ataque. Torcedores suecos que estavam no estádio receberam orientação da polícia para não deixarem o local imediatamente. Eles puderam ir embora após duas horas. O placar estava em 1 a 1 quando chegou a notícia da suspensão. Os jogadores das duas seleções concordaram com a suspensão da partida.

