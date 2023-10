Vasco x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Fortaleza vão se enfrentar, nesta quarta-feira (18), em situações bem diferentes na tabela do Campeonato Brasileiro. Afinal, os cariocas abrem, nesse momento, a zona de rebaixamento, com 27 pontos, e podem deixar o Z4 em caso de vitória. Por outro lado, o Leão do Pici, que tem 42, aparece em sexto lugar, tendo o objetivo de terminar a 27ª rodada no G4. A bola rola às 21h30, em São Januário, com todos os ingressos vendidos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo e do canal fechado por assinatura Premiere, a partir de 21h, de Brasília.

Como chega o Vasco

Apesar de dois tropeços consecutivos na Série A, o Cruz-Maltino chega confiante para conquistar o resultado positivo em casa. Aliás, o técnico Ramón Díaz tem alguns reforços na lista de relacionados. O principal deles é Rossi, que retorna após ficar fora contra Santos e São Paulo em função de lesão muscular na coxa direita. O “Búfalo” treinou no CT Moacyr Barbosa e, portanto, fica à disposição da comissão argentina.

Além disso, Gabriel Dias e Robson também estão de volta às atividades e devem ficar, ao menos, no banco como opções para os 90 minutos. Porém, o lateral-direito ainda não se encontra 100%. Assim, a tendência é que Paulo Henrique siga entre os titulares no setor. no ataque, o garoto Erick Marcus será mais uma alternativa na reserva, após cumprir cronograma de transição.

Mas nem tudo são flores. Afinal, Díaz tem dois desfalques de peso para enfrentar o Fortaleza. A serviço do Chile nas Eliminatórias da Copa, Medel não vai chegar a tempo no Rio para entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Maicon, então, seguirá mantido na zaga ao lado de Léo. Na criação, Paulinho não atua depois de tomar o terceiro amarelo no empate sem gols com o São Paulo. Payet e Marlon Gomes podem ocupar a posição.

Como chega o Fortaleza

No Leão do Pici, por sinal, o jogo diante do Vasco é importante para subir ainda mais na tabela. Até mesmo como forma de preparar o grupo de olho na grande final da Copa Sul-Americana. Os cearenses pegam a LDU-EQU, no dia 28 de outubro, às 17h, de Brasília, em Maldonado, no Uruguai, e têm chances de conquistar o primeiro título internacional do clube.

Dentro das quatro linhas, a expectativa é que o técnico Juan Pablo Vojvoda não faça mudanças na formação que venceu o América-MG por 3 a 2, no Castelão. Tanto é que existe pequena possibilidade, embora remota, de Marcelo Benevenuto entrar no sistema defensivo, formando a dupla de zaga com Brítez. Do meio para frente, o treinador continuará com o esquema base que vem sendo utilizado.

VASCO X FORTALEZA

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 18/10/2023; 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes; Payet (Rossi), Gabriel Pec e Pablo Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Marcelo Benevenuto) e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino, Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia – (Fifa – PR) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa – SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook