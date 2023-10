Bruno Henrique impõe condição ao Flamengo antes de renovar

As conversas entre Flamengo e Bruno Henrique seguem travadas. Apesar do interesse em comum pela renovação, os anos de contrato vêm sendo um entrave nas negociações. A informação é do “ge”.

O salário não é mais um empecilho. Após muitas conversas, os dirigentes rubro-negros decidiram concordar com os valores sugeridos pelo atacante. Portanto, só existe um assunto que precisa ser acertado entre as partes.

Exigência de Bruno Henrique

Afinal, Bruno Henrique deseja se aposentar no Flamengo e quer renovar por mais três anos. No entanto, os dirigentes rubro-negros não concordam com os termos impostos e buscam uma prolongação de duas temporadas.

O atacante entende que merece uma valorização por tudo que construiu no clube. Aliás, os representantes do jogador alegam que os dirigentes rubro-negros gastariam valores similares se fossem em busca de reforços para posição.

Ídolo do Flamengo

A diretoria rubro-negra vem tratando as negociações com muita seriedade e cautela. Afinal, Bruno Henrique vem sendo um dos destaques desta temporada, participou das conquistas recentes do clube e é um dos principais ídolos no atual elenco.

O Flamengo aposta no bom relacionamento e na idolatria de Bruno Henrique para ter um final feliz. O Palmeiras, por outro lado, também está interessado na contratação do atacante. Inclusive, os dirigentes alviverdes ofereceram um contrato de três anos ao jogador.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo no começo de 2019 e rapidamente caiu nas graças da torcida. O atacante já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas.

