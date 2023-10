São Paulo prepara retorno de Nikão em 2024, que será avaliado por Dorival

O São Paulo ainda tem pendências para resolver em 2023, mas já começou a pensar na próxima temporada. A principal delas é a contratação de reforços para a disputa da Libertadores, no ano que vem. Assim, os emprestados aparecem como uma boa opção para o Tricolor Paulista. E o nome de Nikão chamou a atenção da comissão técnica.

O jogador está emprestado ao Cruzeiro até o final do ano, mas não deve permanecer no time mineiro. O meia-atacante ficou um bom tempo sem ser relacionado e voltou a ter chances com a chegada de Zé Ricardo. Contudo, foi insuficiente para convencer a Raposa de comprar em definitivo neste momento.

Em entrevista ao canal ‘Arnaldo e Tironi’, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, admitiu que Nikão deve retornar ao Morumbi. Além disso, ele deve ter uma conversa mais aprofundada com Dorival Júnior, para saber se poderá ser uma peça importante no Tricolor Paulista.

Aliás, o treinador são-paulino é um grande fã do futebol do meia-atacante. Eles trabalharam juntos no Athletico Paranaense e podem reeditar o trabalho no Morumbi.

A primeira passagem de Nikão no São Paulo

Em sua primeira passagem no Tricolor, Nikão chegou com status de estrela e ganhou a camisa 10 ao ser apresentado no São Paulo. Contudo, a temporada foi frustrante. Sofreu com seguidas lesões que o deixaram fora de quase metade dos jogos do time em 2022. Agora, pode ganhar mais uma oportunidade no Morumbi e voltar a ser o jogador que foi um dia no Athletico Paranaense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.