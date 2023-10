Miranda é convocado para o Pan-Americano

O técnico Ramon Menezes convocou Miranda, do Vasco, para disputar o Pan-Americano pela Seleção Brasileira. A competição será em Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. O zagueiro é o segundo jogador do time carioca convocado para o torneio, já que o atacante Figueiredo também foi chamado. Os jogadores que integram o time nasceram a partir de 2000: ou seja, têm 23 anos ou menos.

Além disso, Paulinho, Julião e Paixão, jogadores das divisões de base do Vasco, integram os treinamentos durante o período de preparação para o Sul-Americano. Esses, no entanto, não viajarão para o Chile.

Acordo com o Vasco libera Miranda

Antes de convocar Miranda, e até mesmo Figueiredo, o primeiro cruz-maltino na lista de Ramon, a CBF precisou entrar em um acordo com o Vasco. Afinal, como o Pan-Americano não será durante uma Data-Fifa, os clubes não têm a obrigação de liberar os seus atletas. No entanto, a cúpula vascaína aceitou liberar os jogadores.

Durante o período na equipe de Ramon Menezes, Miranda e Figueiredo poderão perder até seis jogos. Como o último jogo do Brasil vai até o dia 29 de outubro, é certo que esses atletas não enfrentem Fortaleza, Flamengo Internacional e Goiás. Se a Canarinho for até a decisão, terão ainda os jogos contra Cuiabá e Botafogo.

