Antes de Vegetti, Vasco foi atrás do uruguaio Cavani

Antes de acertar a contratação de Vegetti, o Vasco encontrou dificuldades para acertar com um centroavante. Um dos nomes que o clube carioca tentou foi Cavani, que estava negociando a sua saída do Valencia, da Espanha. Segundo o “ge”, a diretoria cruz-maltina oficializou uma proposta pelo atacante. No entanto, a situação do Vasco, na época, fez o uruguaio recusar a oferta.

O interesse do Vasco por Cavani foi no meio do ano. Com a situação do time no Brasileirão, em momento ruim e na zona do rebaixamento, sem esboçar reação, o atacante optou por não assinar com o clube. Dias depois o jogador foi anunciado pelo Boca Juniors.

Com a equipe argentina, Cavani disputará a final da Libertadores contra o Fluminense. A partida será no Maracanã, no dia 4 de novembro.

Além de Cavani, Diego Costa esteve no radar do Vasco

Além de Cavani, o Vasco foi atrás de Diego Costa. Mesmo após as contratações de Sebastian Ferreira e Pablo Vegetti, a diretoria do clube carioca buscou a contratação do atacante, que estava livre após deixar o Wolverhampton-ING. Diego, no entanto, não demonstrou interesse em fechar com o Vasco. Posteriormente, foi oficializado como jogador do Botafogo.

Números de Vegetti no Vasco

Desde que chegou ao Vasco, no início de agosto, Vegetti já disputou dez jogos. Neste período o atacante marcou marcou sete gols e deu uma assistência. Dessa forma, tornou-se fundamental neste momento de retomada do Vasco.

