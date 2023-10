Conmebol avalia o que fazer com placas na taça da Libertadores; entenda

Com a final entre Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro, às 17h, a taça da Libertadores receberá mais uma placa na base de seu troféu. No entanto, a entidade terá que ligar o sinal de alerta e fazer mudanças em breve, visto que só tem espaço para mais dois novos campeões. Enquanto o Tricolor busca o título inédito, o time argentino tenta alcançar a marca de sete troféus e igualar o rival Independiente, que conseguiu esse feito em 1984.

No momento, a entidade estuda diversas opções, porém não tem pressa para bater o martelo, já que ainda terá mais um ano. Dentre as possibilidades, está a de aumentar a base da taça para assim permitir a entrada de novas placas ou diminuir o tamanho das placas para que novas peças sejam adicionadas. Além disso, a Conmebol pode parar de adicionar campeões à base do troféu e começar do zero. A informação é do portal “ge”.

De um lado, o Tricolor busca o título inédito, visto que deixou o troféu escapar em 2008, quando perdeu para a LDU, de Quito, em pleno Maracanã. A equipe xeneize, por sua vez, tenta igualar o rival Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984), e alcançar a sétima estrela. Em sua centenária história, o Boca já ficou com o título nos anos de 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007.

Ingressos esgotados para os tricolores

Em pouco mais de uma hora, a torcida do Fluminense esgotou os ingressos para o setor sul, atrás do gol. Na última segunda-feira (16), a Conmebol iniciou a venda às 15h, entretanto os tricolores demonstraram toda empolgação com a decisão e iniciaram a corrida por um lugar no Maracanã, no dia 4. O setor norte é destinado, exclusivamente, para os torcedores do Boca Juniors.

No momento da compra, muitos torcedores relataram nas redes sociais problemas para confirmar o pagamento dos ingressos. A comercialização dos bilhetes foi para os sócios do clube dos seguintes planos: Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca +, Maraca + Família, Leste Raiz e Pacote Futebol.

Os ingressos da categoria 3, destinados ao público geral, também já estão esgotados. Atualmente, ainda há opções em pacotes vendidos por agência da entidade e de viagem.

