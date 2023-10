São Paulo e Rafinha chegam a acordo renovam contrato

Rafinha, capitão do São Paulo na conquista da Copa do Brasil, vai permanecer no clube mais um ano. Para a alegria da torcida são-paulina, o lateral-direito assinou a renovação de contrato até o final de 2024. O contrato antigo tinha validade até o fim deste ano.

“Vou ficar mais um ano no Tricolor. Estou muito feliz pelo reconhecimento da diretoria e do clube, porque contam comigo no planejamento para a próxima temporada. Estou me cuidando muito e, por isso, consigo render em alto nível para ajudar meus companheiros em campo. Me dedico 100% pelo São Paulo”, afirmou Rafinha.

Presidente do São Paulo, Julio Casares destacou a renovação e vibrou com a permanência do jogador.

“Com muita alegria e satisfação, comunicamos a renovação do Rafinha por mais uma temporada. Ele agrega muito, é líder e um grande exemplo para todos. Nos ajudou muito nesta temporada e será importante na próxima”, disse o dirigente.

Afinal, o diretor de futebol Carlos Belmonte também exaltou a permanência do lateral-direito.

“O Rafinha vai ficar e isso é fundamental para nós. Ele foi importantíssimo dentro e fora de campo nesta temporada, é um líder do elenco. Estamos felizes e temos certeza de que ele terá um grande ano em 2024”, disse.

Rafinha e o clube, porém, chegaram a um acordo na semana passada e ficaram por apenas algumas poucas pendências para fechar o negócio. As conversas evoluíram e o jogador assinou o novo contrato antes da viagem para Goiânia, onde o time enfrentará o Goiás, nesta quarta-feira (18), pelo Brasileirão.

