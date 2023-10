Ex-árbitro Mateu Lahoz é favorito para assumir presidência da federação espanhola

Antonio Miguel Mateu Lahoz pode ser o próximo presidente da RFEF, de acordo com informações divulgadas pelo jornal ‘Marca’ nesta terça-feira (17). O ex-árbitro encerrou sua carreira no final da última temporada, após mais de 30 anos de atuação, e é o candidato mais apoiado para o posto. Segundo a imprensa espanhola, o ex-árbitro conta com o apoio dos clubes, do coletivo de arbitragem, da FIFA, da LaLiga e do CSD para assumir o lugar que era de Luis Rubiales.

O futebol espanhol ainda se recupera do escândalo do ‘caso Rubiales’, e a RFEF pode encontrar no ex-árbitro a estabilidade necessária no momento. Assim, Lahoz deve assumir o lugar de Pedro Rocha, que está temporariamente no cargo de presidente da RFEF.

Embora Mateu Lahoz ainda não tenha comentado a notícia, é sabido que sua relação com Luis Rubiales não é das melhores. Dessa maneira, ele pode lidar com a situação da arbitragem na LaLiga e trazer tranquilidade para ‘Las Rozas’ após a polêmica envolvendo o ex-presidente com o beijo não-consentido na jogadora Jenni Hermoso, após a conquista da Copa do Mundo Feminina.

Di María anuncia despedida da Argentina após Copa América 2024

No entanto, o ‘Marca’ também menciona outros nomes que correm por fora. Mateu Alemany, ex-diretor do Barcelona, Miguel Ángel Gil, diretor-geral do Atlético de Madrid, e Jokin Aperribay, presidente da Real Sociedad, aparecem como outras possíveis alternativas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.