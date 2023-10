Fluminense recebe mulheres em tratamento contra câncer de mama no CT

O Fluminense recebeu uma visita especial, nesta terça-feira (17), no Centro de Treinamento Carlos Castilho. Após a atividade, os jogadores puderam conversar sete mulheres em tratamento contra o câncer de mama, em uma iniciativa da ‘Marque Esse Gol’. O projeto busca mobilizar a comunidade do futebol para ações de conscientização sobre a doença.

Desde 2015, o projeto visa abordar o assunto no meio do futebol e mostrar a necessidade do autoexame para diagnóstico precoce até o tratamento. Nesse sentido, as mulheres assistiram parte final do treino e, depois, encontraram os atletas para um momento especial de troca de carinho, fotos, autógrafos e relatos emocionantes.

“Isso mostra que o Fluminense é gigante, dando abertura para esses projetos. Para nós, é uma felicidade enorme poder receber elas aqui, sentir essa energia e ouvir alguns relatos. É importante não só em termos de futebol, mas de vida”, disse o meia Paulo Henrique Ganso.

Momento de emoção

A ideia teve início com Nátali Araújo, que procura conscientizar mulheres a superar as adversidades da doença e também a busca pelo diagnóstico precoce. Além disso, Maria Margareth de Almeida, de 52 anos, torcedora do Fluminense, encontrou no Tricolor o caminho para vencer as dificuldades do câncer.

“É uma emoção muito grande estar aqui, perto das pessoas que me proporcionaram tanta alegria ao longo do ano. É muito bom poder ver os meninos aqui, do jeito que a gente imagina que eles são. No auge da minha doença, eu desanimei de muita coisa, inclusive do futebol, que é algo que sempre gostei. É muito difícil, são vários problemas que acontecem quando se faz uma mastectomia dupla. Quando apareceu o projeto Marque Esse Gol, eu me reconectei ao futebol, voltei a ser feliz, voltei a frequentar o estádio, voltei a ter alegria. Chegar aqui e ver que eles também aderem a essa causa me traz muita felicidade e muita alegria. Por fim, mostra que meu amor pelo Fluminense não é à toa, o Fluminense é isso aí, é humanidade, é família, é sinceridade, é esse amor todo”, declarou a torcedora emocionada.

“O Flu foi o primeiro clube a abrir as portas para o Marque Esse Gol aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui no Rio graças ao Fluminense, e toda vez que a gente vem aqui é um momento de muita emoção. Dessa forma, os jogadores entendem, de fato, a importância desse momento e tratam a gente com muito carinho. É um momento de muita alegria”.

