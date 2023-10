TV diz que 150 mil argentinos invadirão o Rio na final da Libertadores

O Maracanã está às vésperas de sofrer uma nova invasão de torcedores na final da Libertadores, como ocorreu em 1976, quando corintianos chegaram aos milhares ao estádio para a semifinal de Fluminense x Corinthians, pelo Brasileiro? Se depender da torcida do Boca Juniors, sim.

O jornalista Julio Pavoni, da TV argentina “TyC Sports”, informou que cerca de 150 mil torcedores do clube invadirão o Rio para a decisão da Libertadores, no dia 4 de novembro.

Com capacidade para pouco mais de 78 mil torcedores, o Maracanã não comportará todo mundo. Isso porque, claro, tem a torcida do Fluminense, donos da casa. Assim, a imensa maioria da torcida do Boca não conseguirá entrar no estádio.

A imprensa argentina, porém, já adiantou que uma multidão de argentinos ficará espalhada pela cidade. Parte em Copacabana, bairro da Zona Sul carioca, e a outra no entorno do Maracanã, na Zona Norte.

A imprensa argentina informou, ainda que o Boca não tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Entretanto, o time portenho deverá desembarcar na capital fluminense três dias antes da final contra o Fluminense.

O Boca fará dois treinos no Rio, nos dias 2 e 3 de novembro. O Vasco cedeu o CT Moacyr Barbosa para o Boca se preparar para a decisão. Desde que o Boca conquistou a vaga na final a diretoria do clube argentino havia demonstrado o interesse em utilizar o centro de treinamento do Vasco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.