Inglaterra vence Itália e garante vaga na Eurocopa 2024

A Inglaterra está classificada para a Eurocopa 2024. Em Wembley, os ingleses contaram com grandes atuações de Harry Kane e Bellingham nesta terça-feira para vencer a Itália por 3 a 1, de virada, e carimbar o passaporte para a competição que será realizada na Alemanha. Scamacca abriu o placar para os italianos, enquanto Kane, duas vezes, e Rashford balançaram a rede para os donos da casa.

Harry Kane e Bellingham foram os grandes destaques da partida. Com dois gols marcados, o atacante do Bayern de Munique foi decisivo e fundamental para o triunfo. O meia do Real Madrid, por sua vez, sofreu o pênalti que garantiu o primeiro gol dos ingleses e deu boa assistência para o gol de Rashford.

Dessa maneira, a Inglaterra venceu o confronto direto pela liderança do Grupo C e assegurou a classificação. Os ingleses chegaram aos 16 pontos e somam um total de cinco vitórias e um empate nas seis rodadas disputadas até o momento.

Por outro lado, a Itália se complicou na tabela e corre risco de ficar de fora da Eurocopa. Os italianos seguem com os mesmos 10 pontos, mas viram a Ucrânia vencer Malta por 2 a 1, também nesta terça-feira, e perderam a vice-liderança do Grupo C. No entanto, os ucranianos, com 13 pontos, têm uma partida a mais que a seleção da Itália.

Assim, os italianos ainda podem recuperar a segunda posição em caso de vitória contra a Macedônia do Norte. Além disso, a seleção comandada pelo técnico Luciano Spalletti leva vantagem sobre a Ucrânia nos critérios de desempate (confronto direto).

Inglaterra x Itália

Em um primeiro tempo animado, ambas seleções criaram chances de gol e foram para o intervalo com o placar de 1 a 1. Os italianos saíram na frente com Scamacca, mas os ingleses igualaram com Harry Kane, em pênalti sofrido por Bellingham que precisou do auxílio do VAR.

Por outro lado, o segundo tempo teve uma intensidade menor, mas a Inglaterra conseguiu controlar a partida e não demorou para balançar a rede. Em bom contra-ataque, Bellingham fez linda jogada e deixou Rashford na boa para finalizar e colocar os donos da casa em vantagem logo aos 11 minutos. Ainda teve tempo de Harry Kane confirmar a grande partida e anotar o segundo no jogo. O camisa 9 ganhou na corrida contra a zaga italiana e tocou na saída de Donnarumma para confirmar o triunfo por 3 a 1.

