França goleia Escócia em amistoso na cidade de Lille

França e Escócia aproveitaram a folga que tiveram nas Eliminatórias para a Euro-2024 fizeram, nesta terça-feira (17/10), no Pierre Mauroy, em Lille, amistoso movimentado. Os franceses mandaram bem: golearam por 4 a 1, de virada. Gilmour marcou para os escoceses, mas o zagueiro Pavard fez dois gols virando o placar para a seleção da casa. Ainda no primeiro tempo, Mbappé de pênalti, ampliou. Na etapa final, Coman, em belo gol, fechou o placar. A França, que ainda mandou duas bolas no travessão, teve Griezmann o seu melhor jogador. Ele chegou aos seu 82º jogo seguido com a camisa francesa. No segundo tempo, ao ser substituído, foi ovacionado.

Na Euro, as seleções já estão classificadas para a fase final por antecipação. A França tem 18 pontos (campanha 100%) e assegurou o primeiro lugar no Grupo B. A Escócia tem garantida ao menos a segunda posição do Grupo B (tem 15 pontos).

França sai atrás, mas logo vira

A Escócia surpreendeu aos sair na frente com um gol de Gilmour logo aos 11 minutos, aproveitando um passe errado de Camavinga na área. Mas foi o seu único chute a gol nos primeiros 45 minutos. Dessa forma, com a França em cima, não demorou muito para os franceses fazerem a alegria de seus torcedores em Lille. Pavard, duas vezes de cabeça, aos 16 e 24 minutos, em jogadas pela esquerda virou o jogo.

O domínio era amplo e os franceses ampliaram aos 38, quando Mbappé cruzou e Pavard quase marcou, chegando um pouco atrasado. Porém, na jogada, Giroud tinha sido empurrado quando também tentava chegar na bola cruzada. Pênalti confirmado pelo juiz ao ver o VAR. Mbappé cobrou e fez 3 a 1. A segunda etapa foi bem menos intensa. Ainda assim dois jogadores deram muita dor de cabeça aos defensores escoceses: Thuiram, que mandou duas na trave e Coman, que deu bons passes e fez um belo gol fechando o placar.

