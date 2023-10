Palmeiras oferece quatro anos de contrato a Bruno Henrique, do Flamengo

Em meio às negociações do Flamengo para renovar com Bruno Henrique, o Palmeiras entrou forte na disputa nesta terça-feira (17). Nesse sentido, o Verdão ofereceu uma proposta com a possibilidade de um contrato de quatro anos, até o fim de 2027. No momento, o tempo de contrato é justamente o impasse nas conversas entre o atacante e a diretoria rubro-negra. A informação é do portal “ge”.

Com isso, o clube paulista teria mais um ano de contrato para diluir as luvas oferecidas ao atacante, que é um dos principais destaques do elenco rubro-negro neste segundo semestre. Vale destacar que o jogador completa 33 anos em dezembro e busca um acordo com o clube da Gávea de pelo menos três anos, um dos fatores que travaram a negociação.

Impasse com o Flamengo

Diante desse cenário, Bruno Henrique e seu empresário acreditam que essa seja a grande negociação da carreira do jogador. Assim, insistem em um vínculo de pelo menos três anos. Com o desejo de se aposentar no Flamengo, o atleta já chegou a um acordo sobre o salário, porém não abre mão do tempo de contrato.

A ideia inicial da diretoria rubro-negra era a de oferecer apenas mais um ano de contrato ao atacante. Contudo, teve que mudar a postura devido ao interesse de outros clubes. O Palmeiras se torna o principal concorrente com a proposta apresentada e acredita que possa ter um final feliz, mesmo com toda identificação que Bruno Henrique tem com o clube carioca.

Mudanças no elenco alviverde

Além do atacante, o Verdão já mapeia o mercado para fazer mudanças em seu elenco para a próxima temporada. Sendo assim, o clube tem uma negociação encaminhada com Aníbal Moreno, volante do Racing, da Argentina.

Por fim, a intenção da diretoria alviverde é a de trazer pelo menos de três a quatro reforços. Bruno Henrique seria o nome ideal para um setor que não poderá contar com Dudu, lesionado, até o segundo semestre do ano que vem.

Com a camisa rubro-negra, Bruno Henrique tem 214 jogos, 86 gols e 11 títulos. O jogador já ergueu a taça de duas Libertadores, dois Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

