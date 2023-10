Jorge Salgado revela preocupação com postura da 777

O atraso da 777 Partners em pagar o segundo aporte ao Vasco despertou uma preocupação não apenas nos torcedores, mas também na diretoria do clube. Jorge Salgado, presidente do clube carioca, revelou desassossego com o débito da empresa, principalmente alinhada com notícias que saíram a respeito da 777 em grandes veículos de comunicação.

“Tem saído muito matéria a respeito da 777. Acho que as matérias descambam um pouco para o sensacionalismo, do ponto de vista de não conseguirem exatamente provas suficientes para dizer isso ou aquilo. São tudo elucubrações. Qual é o comportamento da 777 com o Vasco? Ela teve um compromisso inicial de aportar R$ 70 milhões. Aportou? Aportou. No mesmo ano ela tinha que colocar R$ 120 milhões. Colocou? Colocou. Esse ano tinha que colocar R$ 120 milhões. Colocou? Colocou. Atrasado”, disse Jorge Salgado ao 'Futbolaço Podcast', na noite de segunda-feira.

“Isso me preocupou muito, porque coincide com o noticiário. Saiu na primeira página do The New York Times uma matéria muito ofensiva à 777, (veículo com) muita credibilidade, e a gente fica muito preocupado com o noticiário que vem lá de fora. Eles atrasaram, fiquei mais preocupado ainda. Isso afeta a credibilidade da empresa lá fora. Você não pode ser uma empresa que está mal falada na mídia. A gente ficou super preocupado, mas nosso contrato tem uma salvaguarda muito forte com relação à inadimplência. A gente retoma a participação acionária por R$ 1 mil’, completou.

Entenda o processo de atraso do pagamento da 777

O segundo aporte da 777 ao Vasco foi pago com atraso. O contrato previa que até o dia 5 de setembro a empresa deveria depositar o valor total de R$ 120 milhões. No entanto, a quantia de US$ 7,5 milhões (R$ 36 milhões) que restavam do segundo aporte só caiu na conta do clube no dia 10 de outubro.

Aliás, internamente, dirigentes do Vasco chegaram a busca informações jurídicas acerca do débito da empresa. No entanto, com o pagamento do valor que restava, os vascaínos não formalizaram nenhuma reclamação.