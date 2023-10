Conheça os classificados para a 2ª fase das Eliminatórias da Ásia

Terminou nesta terça (17/10) a 1ª fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, foram conhecidos os dez classificados que vão à fase de grupos e, também, os dez primeiros eliminados. Os resultados mais expressivos foram as goleadas de Taipé e Indonésia. Taipé Chinesa que já tinha feito em casa 4 a 0 no Timor-Leste, fez 3 a 0 fora. Mas os Indonésios foram melhores: repetiram 0 6 as 0 da ida em cima de Brunei, com Caraka fazendo dois gols. Mas teve classificações dramáticas, como a de Nepal contra Laos, 1 a 0 (após 0 a 0 em casa). Os visitantes se deram bem na rodada. Afinal, apenas um mandante venceu, o Paquistão, que bateu Camboja por 1 a 0 e avançou.

Veja abaixo os jogos:

Jogos da 1ª fase das Eliminatórias da Ásia (17/10)



Guam 0x1 Singapura (na ida, Singapura 2 a 1) – Singapura classificada

Mongólia 0x1 Afeganistão (na ida, Afeganistão 1 a 0) – Afeganistão classificado

Paquistão 1×0 Camboja (na ida, 0 a 0) – Paquistão classificad0

Timor Leste 0x3 Taipé (na ida, Taipé 4 a 0) – Taipé classificad0

Sri Lanka 1×1 Yemen (na ida, Yemen 2 a 0) – Yemen classificad0

Macau 0x0 Myanmar (na ida, Myanmar 5 a 1) – Myanmar classificad0

Bangladesh 2×1 Maldivas (na ida, 1 a 1) – Bangladesh classificad0

Laos 0x1 Nepal (na ida, 1 a 1) – Nepal classificad0

Butão 0x0 Hong Kong (na ida, Hong Kong 4 a 0) – Hong Kong classificad0

Brunei 0x6 Indonésia (Na ida, Indonésia 6 a 0) – Indonésia classificada

Entenda o regulamento das Eliminatórias da Ásia

Este regulamento é um dos mais complicados da Copa-2026: são 46 seleções que lutam por oito vagas diretas e uma vaga para a repescagem. Entretanto jogam cinco fases, sendo que a terceira é a mais importante: afinal, garante seis vagas diretas. Mas a quarta fase tambem garante duas vagas. Enfim, a última, é um playoff.

1 – Primeira fase: 20 seleções

São os selecionados com os piores rankings. São dez mata-matas de ida e volta. Dessa forma, os vencedores avançaram de fase.

2 – Segunda fase: 36 seleções (26 pré-classificadas e 10 que avançaram da primeira fase)

São 9 grupos de 4. Jogam em turno e returno e os dois primeiros colocados se classificam para a terceira fase. Estes grupos, com o fim da primeira fase, estão definidos:

Os grupos

A: Qatar, Kuwait, Índia e Afeganistão

B: Coreia do Norte, Japão, Síria e Mianmar

C: Coreia do Sul, Singapura, Tailândia e China

D: Omã, Malásia, Quirguistão e Taiwan

E: Uzbequistão, Irã, Hong Kong e Turcomenistão

F: Vietnã, Iraque, Indonésia e Filipinas

G: Arábia Saudita, Jordânia, Paquistão e Tadjiquistão

H: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Iêmen e Nepal

I: Austrália, Líbano, Palestina e Bangladesh

3- Terceira fase: 18 seleções



São 3 grupos de 6. Jogam em turno e returno em seus grupos. Os dois primeiros avançam para a Copa do Mundo. Mas aqueles que terminarem em terceiro e quarto vão para a repescagem.

4 – Repescagem: 6 seleções

São divididas em 2 grupos de 3. O campeão de cada grupo da repescagem vai à Copa. Mas os segundos colocados ainda têm uma chance final: jogam um playoff asiático.

5 – Playoff asiático – 2 seleções

As seleções que terminaram em segundo lugar de seus grupos da repescagem jogarão em turno e returno em novembro de 2025. Dessa forma, quem vencer jogará o playoff final contra seleções das outras confederações da Fifa. Enfim, deste playoff final sairá os dois últimos classicados para a Copa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.