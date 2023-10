Grêmio x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

Ainda com esperanças matemáticas de conquistar o título, o time gremista sabe que precisa vencer, especialmente após a derrota no Gre-Nal da última rodada. A equipe de Renato Portaluppi conta com o apoio do torcedor, mas terá desfalques no meio-campo. Villasanti está convocado para a seleção do Paraguai e dificilmente chegará a tempo, e Carballo está lesionado.

Como chega o Athletico

O Athletico, por sua vez, mira o G6 para entrar na zona de classificação para a Libertadores. O Furacão está a apenas um ponto do Fortaleza, que fecha o grupo, e pode até terminar a rodada colado no G4, a depender de uma combinação de resultados. O técnico Wesley Carvalho tem apenas uma dúvida, que é quanto a Canobbio. O atacante está com a seleção do Uruguai, mas foi relacionado.

GRÊMIO X ATHLETICO

27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 18/10/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (CE)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Pedro Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha (Canobbio); Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)



