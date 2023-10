América-MG x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o fim da Data-Fifa, América-MG e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira (18), pela pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida será na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), que conta com falhas no estado do gramado. A bola rola às 20h. O confronto, aliás, marca o encontro dos dois opostos da tabela. Afinal, enquanto o Coelho é o lanterna, com 18 pontos, o Glorioso segue na liderança isoladamente, com 55 pontos.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre América-MG e Botafogo.

Como está o América-MG

O técnico Fabián Bustos conta com dois retornos para essa partida, afinal, na última rodada Felipe Azevedo e Alê estavam suspensos. Além disso, existe a expectativa pelos retornos de Aloísio, Wanderson e Matheusinho, que finalizam processo de transição. Quem também pode estar de volta nesta quarta-feira é o goleiro Cavichioli, que ficou fora da última partida por indisposição.

Como está o Botafogo

O técnico Lucio Flavio terá de fazer, pelo menos, duas mudanças na sua equipe. Marçal e Tchê Tchê, suspensos, devem ser substituídos por Hugo e Gabriel Pires. Além disso, o Glorioso conta com os retornos de Lucas Perri e de Adryelson da Seleção Brasileira. Assim, o clube preparou um planejamento especial para ter esses jogadores em Belo Horizonte. Na noite de terça-feira o Brasil visita o Uruguai em Montevidéu.

No entanto, se o goleiro e o zagueiro não estiverem à disposição para a partida contra o América-MG, a tendência é que Gatito Fernández e Philipe Sampaio sejam os substitutos.

AMÉRICA-MG X BOTAFOGO

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 18/10/2023; 20h

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Aguerre (Cavichioli); Rodriguinho, Ricardo Silva, Burgos, Danilo Avelar e Nicolas Vichiatto; Alê, Juninho, Pedrinho e Benítez; Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

BOTAFOGO: Lucas Perri (Gatito Fernández); Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio), Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá. Técnico: Lucio Flavio

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Lucio Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daiane Muniz dos Santos (FIFA-SP)

