Victor Hugo exalta Tite e fala sobre possibilidade de título: ‘Acreditar até o fim’

“Na base eu joguei em todas as posições. No final, com o Fábio Matias, treinei de (camisa) 5, já fiz (camisa) 8, já fiz ponta, mas a maioria dos meus jogos foram de meia, de 10 mesmo. Com Paulo Sousa, eu até joguei de ponta, mais aberto. Mas depois eu começo a jogar no meio e com o Dorival comecei a jogar mais jogos como 8. Assim eu posso chegar ao ataque, mas preciso de compromisso defensivo. Foi fundamental ter feito todas as funções na base para chegar no profissional e me adaptar”, reiterou, antes de concluir:

“Pisar na área é a principal característica, que acabou deixando um pouco, mas potencializar isso é bom… Chegar na área e fazer gol”, finalizou.

