Soteldo tem atuação de gala e Venezuela passeia em cima do Chile

Nesta terça-feira (17/10), o Estádio Monumental de Maturín, com capacidade para 59 mil, estava lotado para o jogo que a Venezuela recebia o Chile, pelas Eliminatórias. Não era para menos. Afinal, os venezuelanos começaram bem a campanha rumo à Copa-2026 e, na rodada passada, empataram com o Brasil, em Cuiabá, por 1 a 1. Além disso, os chilenos são rivais diretos a uma das vagas à Copa (seis diretas e uma à repescagem). E a torcida fez a festa, eufórica principalmente com a atuação espetacular de Soteldo. O atacante do Santos fez o primeiro gol e deu assistências de bandeja para os gols de Rondón e Machís. Fim de jogo e 3 a 0 no placar.

A Venezuela segue como a sensação das Eliminatórias da América do Sul. Com a vitória chegou aos sete pontos e seguirá mais uma rodada na zona de classificação (G6). O Chile, parado nos quatro pontos, está no grupo das seleções que vão terminar a rodada emborala na parte de baixo da tabela.

Soteldo põe a Venezuela na frente

O jogo começou Solteldo levantando a torcida venezuelana sempre que pegava a bola, mas sem sucesso nos dribles. Já o Chile era muito perigoso. Prova disso foi que antes dos 12 minutos Alexis Sánchez chutou raspando a trave e o lateral-direito Loyola mandou uma no travessão.

Porém, o Chile, que já não tinha o suspenso Pulgar, perdeu Valdéz machucado aos 21 minutos. Osorio entrou em seu lugar, mas não conseguiu manter a boa pegada criativa do titular. Assim, a Venezuela passou a dominar. Além disso, a defesa chilena começou a errar muitos passes na sua intermediária. Um deles deu a chance para Herrera, mas ele pegou mal na bola. Porém, aos 45, Paulo Díaz escorregou e deixou a bola no pé de Martínez, este tocou para Soteldo pela direita. O santista bateu cruzado e abriu o placar para a seleção da casa .

Seleção da casa amplia vantagem

A entrada de Marcelino Núñez na vaga do apagado Aranguiz (que foi o substituto Pulgar) fez o Chile ganhar o meio de campo e ser bem mais efetiva nos primeiros 15 minutos. Quase empatou num chute cruzado de Loyola. Porém, a exopulsão boba de Marcelino (levou amarelo, reclamou da marcação e levou vermelho) deixou os chilenos com dez. A Venezuela aproveitou para equilibrar o jogo e chegar ao segundo gol aos 27. Após grande jogada de Soteldo pela esquerda, o atacante cruzou e Rondón, bem posicionado, mandou para o gol. Daí para a frente, foi buscar contra-ataques e chegar aos terceiro gol aos 33. Nova jogada sensacional de Soteldo, que foi ao fundo e cruzou. Cacéres não alcançou, mas Machís estava em cima e fez o terceiro gol. Euforia venezuelana.

VENEZUELA 3X0 CHILE

4ª Rodadas das Eliminatórias da América do Sul

Data: 17/10/2023

Local: Monumental, Maturín (VEN)

VENEZUELA: Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Samuel Sosa (Machis, 12’/2ºT), José Martínez (Moreno, 19’/2ºT), Yangel Herrera (Rincón, 12’/2ºT) e Bello (Casseres, Intervalo); Soteldo e Salomón Rondón (Josef Martínez, 41’/2ºT). Técnico: Fernando Batista.

CHILE: Cortes; Loyola, Gary Medel, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Echeverría, Víctor Méndez (D’Ávila, 22/2ºT) e Aránguiz (Marcelino, Intervalo); Valdés (Dario Osorio, 21’/2ºT e, depois, Alacón, 36’/2ºT), Alexis Sánchez e Brereton (Arevena, 22’/2ºT). Técnico: Eduardo Berizzo.

Gols: Soteldo, 46’/1ºT (1-0); Rondón, 27’/2ºT (2-0); Machís, 33’/2ºT (3-0)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis Simon e Bruno Pires (BRA)

VAR: Rafael Traci (BRA)

Cartões amarelos: Marcelino, Suazo (CHI)

Cartões Vermelhos: Marcelino, (CHI, 14’/2ºT)

