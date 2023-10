Bahia x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo na parte inferior da tabela, Bahia e Internacional entram em campo na noite desta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia vive fase mais delicada. Afinal, o time tem 28 pontos, na 16ª colocação do Brasileirão. Já o Colorado tem 32 pontos, em 12º. Aliás, o time de Eduardo Coudet vive o risco constante de ficar próximo ao grupo dos quatro últimos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere e TV aberta na Globo para o Rio Grande do Sul.

Como chega o Bahia

O técnico Rogério Ceni comemora. Afinal, pela primeira vez tem todos os atletas à disposição. O Bahia não tem qualquer jogador no departamento médico, tampouco suspenso. Portanto, Ceni poderá ter o time ideal.

Rogério Ceni, aliás, poderá contar com Léo Cittadini, último atleta a sair do DM. Ele treina sem restrições desde quinta-feira. A tendência, todavia, é a de que ele seja opção no banco de reservas.

Como chega o Internacional

O técnico Eduardo Coudet prepara sua equipe e sabe que terá dois problemas defensivos. Afinal, Nico Hernández e Igor Gomes foram suspensos e não podem ir para a partida. Vitão e Mercado, titulares, estão disponíveis. Hugo Mallo já foi improvisado na posição e pode contribuir em caso de necessidade do treinador. Diante disso, a tendência é a de que Coudet busque jovens na categoria de base.

Aliás, João Dalla Corte, de 17 anos, treinou nos últimos dias com o elenco principal. A tendência é a de que ele faça parte agora do grupo que disputa o Campeonato Brasileiro.

BAHIA X INTERNACIONAL

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 18/10/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Cauly (Everaldo), Ademir e Rafael Ratão. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Gabriel, Romulo e Alan Patrick; Wanderson, Maurício e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Wagner Reway (Fifa-SC)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook