Perto de SAF, Atlético-MG terá eleições presidenciais em 2023

O Atlético-MG está vivendo momentos decisivos na reta final de 2023. Perto de tornar-se oficialmente SAF, o Galo terá ainda eleições presidenciais, previstas para o início de dezembro. O pleito, contudo, terá situação diferente do habitual por conta das mudanças previstas para o futebol do clube de Belo Horizonte.

Quando SAF de fato tomar conta do Alvinegro, o associativo do clube tomará conta de apenas 25% do futebol do Galo. Este montante vai contemplar a sede de Lourdes e os clubes de lazer, o Labareda e a Vila Olímpica.

Atualmente, o Atlético é presidido por Sérgio Coelho, que pode concorrer novamente. A tendência, porém, segundo o “ge”, é que ele faça parte da SAF e ocupe o cargo de CEO de futebol.

Para que a chapa seja registrada para as eleições, ela precisa ser aceita por 50 conselheiros, no mínimo, e ser registrada até 15 dias antes das votações. A nova direção do associativo terá direito a duas cadeiras no conselho de administração da SAF, que vai substituir os diretores do clube.

