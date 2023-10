Auxiliar da Seleção confia que Nino jogará a final da Libertadores

Cortado da Seleção Brasileira por lesão, o zagueiro Nino preocupa o Fluminense para a final da Libertadores da América, no próximo dia 4. Mas, na avaliação do auxiliar Eduardo Barros, da equipe nacional, o defensor deverá estar em campo para o duelo do Tricolor diante do Boca Juniors, no Maracanã.

Nino acabou cortado pouco depois da chegada da Seleção ao Uruguai. Ele torceu o joelho esquerdo no primeiro treino da equipe no Estádio Campeón Del Siglo, do Peñarol. Assim, logo levantou-se a preocupação quanto ao estado físico do zagueiro. Seja como for, Eduardo Barros, que é auxiliar de Diniz na Seleção, acredita que Nino não será problema para atuar no Maracanã.

“Não posso cravar, mas tenho confiança de que ele poderá jogar”, afirmou Barros, após ser perguntado sobre o estado do defensor.

Já de volta ao Rio de Janeiro, Nino fará um tratamento especial para poder estar em condições de atuar no dia 4. Neste ano, o zagueiro atuou 49 vezes com a camisa tricolor, anotando cinco gols no processo. Titular absoluto do Flu, ele jogou 11 das 12 partidas da equipe na Libertadores.

