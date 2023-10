Goiás x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo visita o Goiás nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Serrinha, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino é o 18° colocado, com 27 pontos somados e pode deixar a zona de rebaixamento caso consiga derrotar o adversário. Por outro lado, o Tricolor Paulista está na 10° posição, com 35 pontos e tenta melhorar sua posição na tabela, mesmo já classificado para a próxima edição da Libertadores. No primeiro turno, o time paulista levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Como chega o Goiás?

O Esmeraldino terá o retorno de jogadores importantes na próxima rodada do Brasileirão. Aliás, três titulares retornam de suspensão. São eles: o lateral-direito Maguinho, o volante Morelli e o atacante Allano. O trio é considerado titular absoluto com o técnico Armando Evangelista e deve voltar nas vagas de Bruno Santos, Raphael Guzzo e Palacios, respectivamente. Contudo, o Goiás não poderá contar com Lucas Halter, com uma lesão muscular na coxa. Assim, Sidimar deve ser o seu substituto.

Como chega o São Paulo?

Por outro lado, existe uma expectativa que Erison, que trabalhou normalmente, seja relacionado para o jogo em Goiânia, assim como Gabriel Neves. Afinal, os dois estão em trabalho final de recuperação, mas devem reforçar o plantel de Dorival Júnior no embate. Por fim, será a primeira partida do São Paulo sem Calleri, já que o argentino, enfim, operou o tornozelo direito e só voltará em 2024. Assim, Luciano deve começar a partida.

GOIÁS X SÃO PAULO

27ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 18/10/2023; 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Allano. Técnico: Armando Evangelista

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Luciano. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook