Paraguai bate a Bolívia e vence a primeira nas Eliminatórias Sul-Americanas

O Paraguai somou os primeiros três pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, pela quarta rodada do torneio, a Albirroja recebeu a Bolívia no Estádio Defensores del Chaco e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Antonio Sanabria, no segundo tempo.

Com o resultado, o Paraguai chega a quatro pontos na tabela de classificação para o Mundial do Canadá, Estados Unidos e México. A Bolívia, porém, perdeu todas as quatro partidas até aqui e segue sem nenhum ponto.

PRESSÃO PARAGUAIA

As duas seleções precisavam desesperadamente da vitória, e o Paraguai foi quem tomou a iniciativa na partida. Jogando em casa, a equipe albirroja pressionou, buscou o gol, mas parou em grande atuação do goleiro Viscara. Os bolivianos, por sua vez, tiveram problemas e não incomodaram muito os mandantes.

DEDO DO TÉCNICO

Na etapa final, o Paraguai seguiu pressionando, e o técnico Daniel Garnero colocou o time para frente. E foi com as alterações que os paraguaios melhoraram. O atacante Ávalos, que entrou aos 15 minutos, ficou um minuto em campo para balançar as redes. O lance, porém, foi anulado por falta. Aos 23, Sanabria, que tinha entrado dois minutos antes, completou cruzamento de Espinoza para marcar.

SEQUÊNCIA

Paraguai e Bolívia voltam a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 no mês de novembro, na última Data Fifa do ano. Os paraguaios encaram o Chile, fora de casa, enquanto os bolivianos têm compromisso com o Peru, em casa. As duas partidas acontecem no dia 16.

