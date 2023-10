Eliminatórias: Colômbia pressiona, mas empata com o Equador

Em Quito, Equador e Colômbia não balançaram a rede e ficaram no empate sem gols, pela 4ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. Com a igualdade, os equatorianos aparecem na 6ª posição, com 4 pontos. Os colombianos estão uma posição acima, com 6 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Equador mede forças contra a Venezuela, fora de casa. A Colômbia recebe o Brasil, em Barranquilla.

O jogo

Os primeiros 45 minutos tiveram poucas oportunidades. As duas seleções apostavam na corrida e deixavam a qualidade em segundo plano na hora de definir.

O Equador apostava muito na força e só chegou aos 14 minutos. Na finalização de Kevin Rodríguez, a bola explodiu na trave. A seleção colombiana até buscou a troca de passes, mas o time parecia pouco inspirado dentro das quatro linhas.

Na etapa final, a Colômbia encaixou e se lançou ao campo ofensivo, fato que deu trabalho para o sistema defensivo equatoriano. Luis Díaz, principal nome dos cafeteros, tomava conta das ações e fez a jogada que deu a Colômbia sua grande oportunidade. O camisa 7 achou Arias, que foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, o atacante do Liverpool parou nas mãos do goleiro Moisés Ramírez.

Com volume de jogo, os colombianos chegaram a abrir o marcador com Mosquera. Porém, Borré estava em condição ilegal e impediu qualquer ação do goleiro equatoriano. O VAR entrou em ação e o tento foi anulado.

Após o susto, o Equador tentou abrir o jogo e apostar na base da pressão. O time da casa até deu calor nas bolas aéreas, mas nada de chance clara para abrir o marcador.

