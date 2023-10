Palmeiras não recorre, e Abel desfalca time em duas rodadas no Brasileirão

O Palmeiras decidiu nesta terça-feira (17) não recorrer da pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao técnico Abel Ferreira. Em julgamento na semana passada, o português foi condenado a cumprir duas partidas de suspensão no Campeonato Brasileiro por ter insinuado que o juiz Bruno Arleu de Araújo teria interferido na derrota para o Grêmio.

O duelo foi válido pela 24ª rodada da competição, e o treinador foi enquadrado no artigo 258, que trata sobre conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDJ).

Desse modo, o Verdão não terá Abel no banco de reservas diante de Atlético-MG, nesta quinta-feira, e Coritiba, domingo, na capital paranaense.

Além do gancho, também houve punição ao clube paulista com multa de R$ 2 mil em razão das fortes declarações de Abel. Ao deixar o campo, ele gesticulou com as mãos de que sua equipe foi prejuicada e aos gritos de “isso é roubar, isso é roubar”.

A ausência do Abel Ferreira para as próximas rodadas ocorre justamente em uma fase de instabilidade do time no Brasileirão. São três derrotas em sequência, e a quarta posição na tabela com os mesmos 44 pontos de Grêmio e Flamengo, terceiro e quinto colocados, respectivamente.

Com a vaga direta para a próxima edição da Libertadores sob ameaça, o Palmeiras precisa de uma reação urgente a começar pelo compromisso desta quinta-feira, frente aos seus torcedores, no Allianz Parque.

