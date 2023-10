Corinthians x Internacional: onde assistir e escalações

Como chegam as equipes

Corinthians e Internacional chegam às semifinais com campanhas iguais. Em quatro partidas, foram quatro vitórias para as duas equipes – três na fase de grupos e uma nas quartas de final. Na fase passada, o Timão eliminou o América de Cali, e o Colorado bateu o Colo-Colo. Agora, só uma sairá viva no sonho do título.