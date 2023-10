Fluminense leva multa da Conmebol, no valor de quase R$ 200 mil

Finalista da Libertadores da América, o Fluminense terá, entretanto, que pagar uma salgada multa à Conmebol. O clube foi punido em US$ 39 mil (R$ 195 mil) por infringir três artigos das regras da entidade sul-americana, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Na ocasião, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Colorado, vencendo posteriormente pelo placar de 2 a 1 e chegando à decisão.

A Conmebol puniu o Fluminense por artigo 12.2, nos parágrafos B e C, que prevê pena por “acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico”. Ademais, o clube infringiu o artigo 7.6 do Manual de Clubes da Conmebol Libertadores, sobre o uso de TV e redes sociais. Dessa forma, a soma das punições chega aos quase R$ 200 mil.

Estas multas já estavam previstas, já que o uso de sinalizadores é proibido e desencorajado pela Conmebol. Entretanto, os clubes brasileiros não têm sido obedientes a regra, o que proporcionou grandes e luminosas festas dos torcedores. A torcida tricolor, por exemplo, coloriu o Maracanã desde antes da entrada do time no estádio, repetindo a dose com um belo espetáculo, já dentro do palco do jogo.

