Casemiro admite má fase da Seleção: ‘Temos que ser realistas’

Após a atuação ruim e a consequente derrota para o Uruguai, nesta terça-feira (17), a Seleção Brasileira deu fim a uma sequência de 37 jogos sem perder em Eliminatórias. Ademais, o empate recente com a Venezuela mostra que o momento atual não é bom. De fato, o volante Casemiro reconheceu que a fase da Seleção é negativa e que o time precisa melhorar seu rendimento sob o comando do técnico Fernando Diniz:

“É claro que, a curto prazo, temos que ser realistas e falar que precisamos melhorar. Por mais que falemos que é a adaptação, tem a qualidade dos jogadores, que praticamente são os mesmos. O momento não é bom. Temos que tentar crescer, implementar o estilo de jogo o quanto antes, que é importante para nós. Com isso, consequentemente vamos jogar melhor”.

Casemiro ainda comentou sobre a lesão de Neymar, o principal jogador da Seleção. Na primeira etapa, ele saiu machucado após uma dividida com De La Cruz. A suspeita é de que tenha torcido o joelho esquerdo e existe o temor por uma grave lesão no local. O meio-campista demonstrou preocupação com o estado do camisa 10, lamentando sua falta de sorte.

“Sinceramente, não o vi. Mas, para o Neymar sair de campo, com certeza é um momento muito sério. Tomara que não seja nada. É um jogador muito importante para nós, temos um carinho imenso por ele. Está tendo lesões seguidas e, quando começa a pegar ritmo, tem outra”, afirmou.

