Em busca do bi! Palmeiras bate Atlético Nacional e vai à final da Libertadores Feminina

O Palmeiras confirmou o favoritismo e assegurou presença na final da Libertadores Feminina pelo segundo ano consecutivo. Nesta terça-feira (17), a equipe derrotou por 3 a 1 o Atlético Nacional-COL no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá. Bia Zaneratto e Amanda Gutierres (duas vezes) anotaram os gols para as brasileiras.

Desse modo, as comandadas de Ricardo Belli ficam no aguardo do vencedor de Corinthians x Internacional nesta quarta-feira para saber quem serão as adversárias na decisão que vale o bicampeonato para as alviverdes.

O jogo

As palmeirenses levaram um susto logo nos minutos iniciais, quando Andressinha levou uma pancada e deixou o campo para a a entrada de Lorena Benítez. O time não se abateu e passou a criar boas jogadas até que aos 30′, Laís Estevam foi derrubada na área e, com auxílio do VAR, o pênalti foi marcado. Zaneratto cobrou para abrir o placar.

Menos de cinco minutos depois, as brasileiras ampliaram com Amanda Gutierres após receber pela esquerda e, apesar do pouco ângulo, mandar para o fundo da rede. A atacante voltou a marcar, mas houve anulação do gol por toque de mão no decorrer da jogada.

O Verdão voltou do intervalo mais recuado e permitiu ao Atlético Nacional subir a marcação. Assim, as colombianas tiveram oportunidades, enquanto as alviverdes apostaram nos contragolpes. Em um deles, a bola chegou na esquerda para Flávia Mota, que cruzou na medida para Amanda: 3 a 0.

Com a vantagem, o técnico Ricardo Belli promoveu mexidas para poupar algumas atletas. Mas em um erro de saída de bola, Montoya aproveitou e, da entrada da área, encobriu Amanda para descontar. Apesar do gol, o adversário não conseguiu pressionar o Palmeiras, que administrou o resultado para manter vivo o sonho do bicampeonato.

