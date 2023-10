Alemanha empata com México em amistoso na Filadélfia

A Alemanha concluiu sua excursão pelos Estados Unidos com um empate em 2 a 2 diante do México nesta terça-feira (17), em amistoso disputado no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Antonio Rüdiger e Niclas Füllkrug anotaram os gols para os europeus, enquanto Uriel Antuna e Érick Sánchez deixaram tudo igual.

Com o resultado, o retrospecto entre os países segue bastante favorável aos alemães, com cinco vitórias e duas derrotas frente aos mexicanos. Este foi o sexto empate no confronto, totalizando, assim, 13 jogos.

Ambas seleções voltam a campo em novembro. A Alemanha realiza duas partidas de preparação para a Eurocopa de 2024: no dia 18, recebe a Turquia em Berlim, e três dias deppois, visita a Áustria em Viena.

Por outro lado, o México terá pela frente as quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, que garante vaga na Copa América de 2024.

