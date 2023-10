Recital de Messi: Argentina vence Peru e dispara nas Eliminatórias

Messi mais uma vez mostrou a sua arte em campo para a Argentina. Com atuação excelente, o astro comandou a fácil vitória dos campeões mundiais sobre o Peru, por 2 a 0, dois gols do craque. Este jogo que terminou na madrugada desta quarta-feira (18/10) e fechou a quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Rolou no Estádio Nacional de Lima, mas quem parecia jogar em casa eram os Hermanos, tamanha a facilidade que encontraram.

Messi também teve um gol (bem) anulado por impedimento.Além disso, perdeu outras duas oportunidades e deixou companheiros em condição de fazer outros gols. Com a vitória, a Argentina chega aos 12 pontos e dispara na liderança. Afinal, os rivais mais próximos são Uruguai, Brasil e Venezuela, todos com sete pontos. O Peru está em penúltimo, com apenas um pontos e nenhum gol marcado.

Show da Argentina, show de Messi

A Argentina foi amplamente dominante. Messi, que era dúvida, foi a campo e comandou as primcipais jogadas da sua seleção. O Peru dependia de lances esporádicos para assustar. E foi em dois lances com Guerrero que quase marcou. Na primeira, se jogou num chuveirinho, mas a bola passou raspando. Na outra, viu Dibu Martínez adiantado e mandou com cobertura de fora da área. Mas foi rente ao travessão. Quase gol de placa.

Entretanto, a Argentina mandava no jogo. Assim, fez justiça ao sair na frente aos 31, num contra-ataque a partir de um passe errado de Guerrero. Todo o ataque trabalhou até Nico cruzar para Messi bater e abrir o placar. Aos 42, outra jogada em linha de passe pela esquerda. Enzo tocou para Álvarez, que perdeu o tempo da bola. Mas ela sobrou para Messi e… Argentina 2 a 0! Antes do intervalo os Hermanos quase ampliaram quando Messi deu passe genial para Álvarez chutar e o goleiro Gallese salvar. Um baile.

Hermanos administram a vantagem

O Peru voltou com quatro alterações. Mas de nada adiantou. A Argentina seguiu imperando. Aos 13, Messi chegou a fazer mais um gol. Mas estava impedido. O astro ainda perdeu outras duas chances claras nesta etapa que mais parecia um treino do ataque argentino contra um desarrumado Peru. Dessa forma, os donos da casa pareciam rezar para o jogo terminar apenas 2 a 0. E com o seu treinador Juan Reysoso cada vez mais questionado. Já a Argentina 100% se prepara para a próxima data-Fifa, quando encaram Uruguai e Brasil (que jogaram nesta rodada e deu Celeste).

PERU 0X2 ARGENTINA

Eliminatórias Sul-Americanas – Quarta rodada

Data: 17/10/2023

Local: Estádio Nacional, em Lima (PER)

PERU: Gallese; Advíncula, Santamaria (Tapia, Intervalo), Abram e Loyola (Trauco, Intervalo); Yotún, Cartagena, Polo (Grimaldo, Intervalo) e Zanelatto (Peña, 22’/2ºT); Carillo e Guerrero (Reyna, Intervalo). Técnico: Juan Reynoso

ARGENTINA: Dibu Martínez; Montiel (Lucas Martínez, 33’/1ºT), Romero (Pezzella, 2’/2ºT), Otamendi e Tagliafico (Acuna, 33’/2ºT); De Paul (Lo Celso, 33’/2ºT), Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Nico González e Julián Álvarez (Lautaro Martpinez, 33’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni

Gols: Messi, 31’/2ºT (0-1); Messi, 41’/1ºT (0-2)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Nicolás Gallo (VEN)

Cartões Amarelos: Yotún, Advíncula (PER)

Cartão Vermelho: –

